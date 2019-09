Tris di rinforzi per il Ligorna

Genova - Una partenza tutta in salita con tre sconfitte in altrettante partite disputate in campionato e l'eliminazione di ieri in Coppa Italia con il Chieri che si impone per 3 - 0. Il Ligorna corre ai ripari e mette a segno un tris di mercato per cercare di rinforzare la rosa di mister Monteforte e risalire la china della classifica. Arrivano a vestire la maglia del sodalizio genovese Andrea Gulli (nella foto, ndr) centrocampista classe '97 che ha vinto il campionato di Serie D con l'Albissola totalizzando 28 presenze e 2 reti e un'ulteriore stagione in Serie C con i ceramisti con 10 presenze. Sempre in Serie C 13 presenze all'attivo con il Santarcangelo. Gulli è stato anche punto di forza della Primavera del Genoa con all'attivo 25 presenze e 5 reti. Insieme a lui è fatta anche il terzino sinistro ex Savona Eros Grani. Fuori quota classe '99 ultime tre stagioni in Serie D con Savona (52 presenze) e OltrepoVoghera (12 presenze e 1 rete). Infine il terzetto di rinforzi è chiuso da Gabriele Balleri giovane esterno difensivo di fascia destra, genovese ex Primavera del Livorno con 7 presenze la scorsa stagione.