Tanto rumore per nulla: in Serie D scattano i normali obblighi per gli "under"

Nonostante in molti si fossero espressi con un parere favorevole per un "congelamento" degli under nella prossima stagione non sarà così.



Nonostante un campionato interrotto con ampio anticipo per via della pandemia da Coronavirus e nonostante la possibilità di un blocco delle quote paventata anche dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sibilia che non più tardi dello scorso 8 di aprile aveva dichiarato: "L'ipotesi di tenere gli stessi under per il prossimo anno sarà posta all'attenzione del consiglio e penso che, per evitare penalizzazioni, è una riflessione dolorosa." rimarrà tutto invariato.



Insomma tanto parlare per nulla, nessun blocco in in Serie D dove scatteranno gli obblighi per schierare un classe 2000, due classe 2001 (nella foto il fantasista della Fezzanese Saporiti, ndr) e un classe 2002 come era già stato definito in precedenza. Normale ricambio delle annate quindi, i classe '99 non saranno più considerati "under".



Per quanto concerne i campionati di Eccellenza, i singoli Comitati Regionali dovranno attenersi al rispetto dell'obbligo dei due fuoriquota (un 2001 e un 2002) con la deroga di aggiungerne un terzo (il classe 2000) ma senza poter andare oltre. Stessa cosa dicasi in pratica anche per i campionati di Promozione e I Categoria dove sarà il comitato della Liguria a dover prendere la decisione finale nel merito.