Sulle maglie della Fezzanese un ricordo per Massimiliano Fiondella

La Spezia - Lo scorso mercoledì, alla presenza di stampa, fotografi, dirigenza, staff tecnici, Prima Squadra e Juniores Nazionale al gran completo, la Fezzanese ha presentato le nuove divise ufficiali da gioco per la stagione calcistica 2019/2020. La presentazione si è svolta presso "La Pia Centenaria", nella sede spezzina di Piazzale Kennedy, con la famosa pizzeria di Federico Pagni e dei soci Gianni Paciaroni, Fabio Seghieri e Simone Fornino confermatasi per un altro anno quale main sponsor del sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini. Hanno prestato i propri volti alla presentazione delle divise griffate Legea capitan Daniele De Martino e il vice Alessandro Grasselli che hanno fatto da modelli all' "Home Kit" nel classico colore "total green". Il neo acquisto Andrea Addiego Mobilio ha posato con l' "Away Kit" bianco con colletto e numeri verdi e banda laterale verticale verde e nera. Infine il giovane Edoardo Saporiti ha indossato la "Terza Maglia" in colore grigio con banda in giallo fluo e numeri verdi. I due portieri Pierfrancesco Greci e Francesco Bleve hanno posato con le proprie divise rispettivamente di colore azzurro e di color giallo fluo a righe orizzontali. Nella parte esterna del colletto ogni maglia da gioco reca la scritta "Forza Verdi". La grande novità della stagione è la numerazione fissa per ogni giocatore che ha potuto così scegliersi il proprio numero preferito. In tutte le divise campeggia in bella mostra il simbolo del main sponsor "La Pia". La serata è proseguita con conviviale cena. Grande novità delle maglie da gioco la scritta all'interno del colletto che recita "Massi gioca con noi!" in ricordo dell'indimenticabile Massimiliano Fiondella grande ex giocatore professionista con maglie quali quelle di Sampdoria, Fiorentina, Lucchese, Spal, e Ascoli che chiuse la propria carriera con la maglia della Fezzanese indossandola in 85 occasioni con 1 rete all'attivo e prematuramente scomparso il 9 Agosto del 2009. Nel decennale della scomparsa del giocatore la Società Fezzanese ha voluto celebrarne il ricordo invitando la famiglia Fiondella, presente tramite la sorella Debora e il fratello Giovanni, omaggiandoli con la maglia ufficiale da gara N°6 del capitano "Verde" Daniele De Martino.



G.L.