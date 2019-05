Silvestri e Chiarabini spediscono in finale il Ligorna

La squadra di Monteforte si impone in casa del Savona e accede alla finale Play - Off che giocherà tra le mura amiche contro l'Inveruno

Savona - Il match tra il Savona e il Ligorna andato in scena ieri pomeriggio al Bacigalupo finisce sul risultato di 2-1 in favore degli ospiti che così si aggiudicano la finale dei Play - Off contro l'Inveruno.



Il Ligorna parte subito forte e al 12' si porta in vantaggio con Silvestri che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce al volo e trafigge Fiory. Al 22' i biancoblù potrebbero pareggiare: cross dalla destra di Tognoni ma il tiro al volo di Lombardi esce di poco sopra la traversa. Al 33' gli ospiti trovano il raddoppio con Chiarabini che dopo un’azione personale lascia partire un sinistro a giro che batte l’estremo difensore del Savona. Finisce così la prima parte di gara.



Nella ripresa mister Grandoni effettua un doppio cambio: fuori Grani e Tognoni al loro posto Piacentini e Kallon. Il Savona cerca di accorciare le distanze: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Guarco tira a botta sicura ma la palla viene respinta sulla linea da un difensore avversario. Al 60' altro cambio per i biancoblù: fuori Degl’Innocenti al suo posto David. Dopo 10' il Savona fa entrare Bacigalupo che rileva Vittiglio. Nei minuti finali aumenta ancora il pressing del Savona che al 90' accorcia le distanze con David: il suo potente tiro dal limite non lascia scampo a Bulgarelli. I padroni di casa non riescono però a riportare la gara in parità e così il Ligorna vince per 2-1.



Tabellino



Savona - Ligorna 1 - 2

Marcatori: 12° Silvestri (L), 35° Chiarabini (L), 90° David (S)



SAVONA: Fiory, Vittiglio, Grani, Venneri, miele, Guarco, Tognoni, Degl’Innocenti, Cambiaso, Lombardi, Virdis. All: Grandoni.

a disp.: Gallo, Garbini, Esposito, Federico, David, Kallon, Bacigalupo, Torelli, Piacentini.



LIGORNA: Bulgarelli, Spera, Capotos, Silvestri, Gallotti, Lala, Zunino, Menegazzo, Valenti, Chiarabini, Miello. All: Monteforte.

a disp.: Luppi, Capurro, Lembo, Gilardi, Romano, Ivaldi, Testa, Fossati, Cappannelli.