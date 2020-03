Serie D, stabilite le date dei recuperi

Il Dipartimento Interregionale, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020, dispone il rinvio di tutte le gare in programma Domenica 8 marzo per i gironi B C D oltre che delle gare Vado-Seravezza del girone A e San Marino-Vastogirardi del girone F e stabilisce il seguente calendario dei recuperi di tutte le gare rinviate:



Mercoledì 11 Marzo le gare non disputate il 23 Febbraio relative ai gironi A e D (25^ giornata), B e C (28^ giornata), F (San Marino-Vastogirardi 27^ giornata) e più precisamente:



Girone A:



Caronnese – Verbania



Girone B:



Brusaporto – Virtus Bolzano

Castellanzese – Seregno

Folgore Caratese - Sondrio

Inveruno - Scanzorosciate

Legnano – Villa Valle

Levico Terme – Pro Sesto

Milano City – Ponte S. Pietro

Nibionoggiono-Caravaggio

Tritium– Dro Alto Garda

Virtusciseranobergamo – Arconatese



Girone C:



Delta Rovigo – Villafranca Veronese

Este-Mestre

Luparense – Campodarsego

Tamai – Caldiero Terme

Union Clodiense Chioggia – Adriese

Union Feltre – Montebelluna

Vigasio-Belluno



Girone D:



Breno – Sporting Franciacorta

Crema-Forlì

Fiorenzuola – Lentigione

Mantova – Fanfulla

Progresso – Vigor Carpaneto



Girone F:



San Marino - Vastogirardi



-----------------------------------------------------------------------



Domenica 15 Marzo le gare non disputate l’1 Marzo relative ai gironi A e D (26^ giornata), B e C (29^ giornata) così come previste dal calendario. Le società che hanno calciatori convocati con la Rappresentativa Serie D che parteciperà alla Viareggio Cup 2020, potranno chiedere autonomamente il rinvio della gara osservando le modalità stabilite da altro specifico comunicato ufficiale



Mercoledì 25 Marzo le gare rinviate del 4 Marzo relative ai gironi B e C (30^ giornata) così come previste dal calendario.



Mercoledì 1 Aprile le gare non disputate l’8 Marzo relative ai gironi D (27^ giornata), B e C (31^ giornata), così come previste dal calendario e al girone A (Vado-Seravezza 27^giornata)