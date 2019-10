Serie D, i risultati e i marcatori dei tre recuperi odierni

La Spezia - Giocate questo pomeriggio le gare di recupero dell'XIII giornata del Girona A di Serie D. Pareggio a reti bianche confermato anche nel secondo tempo tra Verbania e Caronnese con i lombardi che falliscono quindi l'aggancio alla Fezzanese capolista e prossima avversaria. Seconda vittoria stagionale e consecutiva per il Bra che si impone per 1 - 2 in casa di un Savona in crisi nera. Basta una rete di Gagliardini alla Sanremese per avere la meglio del Borgosesia.



Serie D Girone A - Risultati e marcatori recuperi VIII giornata



Savona - Bra 1 - 2 (15° [Rig.] e 37° Casolla, 58° Albani)

Verbania - Caronnese 0 - 0

Sanremese - Borgosesia 1 - 0 (42° Gagliardini)



Classifica: 17 Fezzanese, 16 Chieri, 16 Prato, 15 Casale, 15 Real Forte Querceta, 15 Caronnese, 15 Sanremese, 14 Ghivizzano Borgoamozzano, 14 Fossano, 13 Borgosesia, 11 Lucchese, 11 Seravezza Pozzi, 10 Ligorna, 8 Savona, 8 Verbania, 7 Bra, 6 Lavagnese, 6 Vado



L.G.