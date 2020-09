Serie D, ecco il nuovo girone delle formazioni liguri

La LND ha ufficializzato questo pomeriggio alle ore 14:00 i gironi della Serie D per la stagione 2020/2021.



Le formazioni liguri, nessuna squadra della provincia della Spezia quest'anno a rappresentanza, sono state inserite nel Girone A come nella scorsa annata.



La novità è che non vi è la presenza di formazioni toscane, al loro posto aumentano sensibilmente le compagini della Lombardia, mentre restano stabili le piemontesi.



Ecco il nuovo Girone A per la stagione 2020/2021



Arconatese, Borgosesia, Bra, Caronnese, Casale, Castellenzese, Chieri, Città di Varese, Derthona, Folgore Caratese, Fossano, Gozzano, Imperia, Lavagnese, Legnano, Pont Donnaz, Saluzzo, Sanremese, Sestri Levante e Vado.