Serie D, ecco il calendario del Girone A

Finalmente ecco anche i calendari nel Girone A di Serie D, quello a cui prederanno parte le levantine Lavagnese e Sestri Levante, ma purtroppo dopo qualche anno neanche una formazione spezzina. Ben 38 le gare in programma a partire da domenica 27 settembre. Con le due compagini levantine altre tre liguri di ponente: Sanremese, Imperia e Vado.



I "Corsari" del confermatissimo mister Ruvo esordiranno in casa contro un'altra neo promossa come il Città di Varese del mister spezzino David Sassarini che nel mercato invernale ha rinforzato il proprio attacco con l'ex Ligorna Besmir Balla, con l'ex professionista del Lecco Ahmet Fall e con l'ex Fezzanese Addiego Mobilio che in passato ha vestito proprio le maglie di Sestri Levante e Lavagnese. Insomma una squadra che non fa mistero di puntare presto al ritorno nei professionisti.



Per quanto riguarda i bianconeri di Nucera invece l'esordio sarà nel difficile derby ligure con la Sanremese, un'altra delle formazioni candidate alla vittoria finale del torneo. Al "Comunale" la formazione di Lavagna terrà quindi a battesimo il nuovo corso matuziano griffato Bifini. Anche la Sanremese in attacco potrà contare su un ex Fezzanese ossia il centravanti liberiano Cherif Diallò al quale la stessa Lavagnese si era interessata nel calciomercato estivo. La prima tra le mura amiche del "Riboli" invece sette giorni dopo con lo storico e sempre ostico Casale. I nero stellati hanno confermato buona parte della rosa della scorsa stagione arrichendo il parco attaccanti con il bomber D'Antoni.



Per il Sestri Levante prima trasferta è in programma a Tortona in casa di un'altra storica formazione neo promossa come l'HSL Derthona dove come direttore generale figura una vecchia conoscenza del calcio ligure, ossia l'ex diesse del Savona Roberto Canepa.



Per quanto riguarda l'appuntamento tanto atteso del derby è calendarizzato il 2 dicembre al "Riboli" di Lavagna per l'andata e il 1° di aprile al "Sivori" di Sestri Levante per la gara di ritorno.