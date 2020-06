Serie D e ripescaggi, ecco le date per le domande

Definiti i criteri per essere ripescati in Serie D, con i quali si andranno quindi a formare le graduatorie di merito per eventuali posti disponibili, la Lega Nazionale Dilettanti da ieri ha state ufficializzato anche le date con le quali dovrà fare i conti chi spera di rientrare in IV Serie Nazionale.



Le domande dovranno essere presentate nel periodo compreso dal 6 al 14 luglio prossimi. Non cambiano invece i criteri economici: 19.000 € per l'iscrizione e 31.000 € per la fideiussione. In molti avevano ipotizzato vincoli meno stringenti dato la pandemia da Coronavirus che ha colpito un po' tutti i settori compreso quello calcistico, ma evidentemente non è stato così visto che le cifre sono le solite di tutti gli anni. In più, c'è poi la richiesta di una documentazione che attesti il pagamento a tutti i tesserati, per le società provenienti dalla D, dei rimborsi al 29 febbraio 2020.



La Co.Vi.So.D esaminerà le domande entro il 16 luglio; per chi non avrà avuto l'ok della Commissione, potrà ricorrere entro il 20 luglio ed entro il 5 agosto la Co.Vi.So.D si esprimerà sui ricorsi.



Rispetto all'anno scorso, si scorre in avanti di una settimana circa: considerando che il termine per le iscrizioni per le società aventi diritto nel 2019 era il 12 luglio, si può pensare che quest'anno questo termine possa essere spostato almeno a venerdì 17 luglio, ma si attendono comunicazioni ufficiali in merito da parte del Dipartimento Interregionale.