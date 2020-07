Serie D, c'è tempo fino al 24 luglio per formalizzare l'iscrizione

Il Dipartimento Interregionale ha diffuso le date per formalizzare le iscrizioni delle società aventi diritto alla serie D 2020/21.



Le società avranno diritto a presentare la domanda fra il 20 e il 24 luglio, versando i 16.500 euro di iscrizione e i 31.000 di fideiussione, a patto di aver presentato la documentazione attestante il pagamento a tutto il 29 febbraio dei rimborsi a calciatori e allenatori.



La Co.Vi.So.D entro il 28 luglio, esaminata la documentazione, comunicherà il proprio parere; le società che saranno escluse potranno presentare ricorso entro il 31 luglio e la Co.Vi.So.D esprimerà quindi entro il 4 agosto il parere sui ricorsi. Quindi, di fatto, fino a inizio agosto non si avrà il quadro completo dell'organico della serie D che allo stato attuale conta tra le aventi diritto anche Giana Erminio, Pianese, Ravenna, Arzignano Valchiampo, Bisceglie e Rende neo retrocesse dopo i Play Out di Serie C e Saluzzo, Rotonda, Città di Sant'Agata, Puteolana, Sestri Levante, Tre Pini Matese e Vis Nova Giussano ammesse come migliori seconde classificate di Eccellenza.