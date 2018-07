Seravezza, tanti giovani arrivi e un gradito ritorno

Per l'attacco torna un bomber che era emigrato in Australia. Infornata di giovani promesse a cui si aggiunge il difensore ex Como Parenti. Salutano Fedi, Bondielli e bomber Benedetti, resta Rodriguez

Seravezza - Partita mercoledì 18 Luglio la nuova stagione per il Seravezza Pozzi. Tante le novità per i verde azzurri. Arrivano nella rosa di mister Vangioni il difensore classe '90 Tiberio Parenti dal Como, il giovane centrocampista classe 2000 Jacopo Lelli ingaggiato dal Frosinone, il terzino sinistro classe '99 Giacomo Della Pina in arrivo dalla Primavera dello Spezia Calcio, il centrocampista classe '99 Alessio Murgia prelevato dalla Virtus Entella, l'attaccante classe '99 Lorenzo Tempestini ingaggiato dal Valdinievole Montecatini con cui ha disputato 17 presenze in Serie D nella scorsa stagione, infine preso anche l'attaccante classe '99 Leonardo Imbreda ingaggiato dalla Primavera dell'Empoli. Tornerà poi a vestire la maglia del Seravezza il bomber classe '93 Pietro Pegollo (nella foto, ndr) di rientro dall'Australia e capocannoniere due stagioni fa dell'Eccellenza Toscana. Tra i partenti invece Fedi accasatosi all'Aglianese, il centrocampista Bondielli al San Marco Avenza e bomber Lorenzo Benedetti ingaggiato dalla Pianese. Quattordici i giocatori riconfermati tra cui l'esperto capitano Fiale, il portiere classe '99 Cavagnaro, il centrale di centrocampo classe '99 Biagi, Granaiola, Bortoletti e il fortissimo fantasista cubano Samon Reider Rodriguez. Molti i giocatori in prova tra cui l'attaccante israeliano classe '94 Tamer Atrash e l'esterno russo classe '98 Klozov.