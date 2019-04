Segato e Pedrocchi decidono il big match di Sanremo

Come nella gara di andata la super capolista Lecco si impone con classico punteggio all'inglese contro la Sanremese

Sanremo - Tra Sanremese e Lecco finisce come all’andata. I lombardi, già vincitori del Girone A e promossi in Serie C, si impongono anche al "Comunale" con classico punteggio all'inglese grazie alle reti di Segato e Pedrocchi, quest'ultimo alla terza segnatura nelle ultime due partite disputate.



Le formazioni: Mister Lupo schiera dal primo minuto le due punte Lo Bosco e in coppia con il classe 2001 Calderone supportate da Scalzi e Molino. In difesa spazio sull’esterno a Montanaro e Sadek. Nella capolista assente D'Anna, inizia in panchina l'ex di turno Fall. Attacco guidato da Capogna con Merli Sala e Lisai. In panchina si rivede dopo il lungo infortunio Perez.



Cronaca: Il primo brivido arriva al 4’ quando Samake rischia l’autorete su cross di Montanaro. Passano quattro minuti e il Lecco trova il vantaggio. Il direttore di gara concede un calcio di rigore per l’atterramento di Silvestro in area, dagli undici metri si presenta Segato che non sbaglia superando Manis. Al 23’ doppia occasione per i lombardi: Manis si oppone prima al tiro di Pedrocchi dalla distanza, e poi a quello di Silvestro. Passano pochi secondi e il numero 24 si rende ancora pericoloso, ma la sua conclusione ravvicinata finisce fuori di poco. La Sanremese ci prova alla mezz’ora da calcio piazzato con Molino, para Safarikas. Cinque minuti più tardi grande occasione per Lo Bosco che tenta la finezza di tacco su assist di Molino, ma la sfera finisce in calcio d’angolo. Trascorre ancora una giro di lancette ed ecco il raddoppio del Lecco concretizzato dalla girata mancina di Pedrocchi che non lascia scampo a Manis. L’ultima occasione del primo tempo si registra al 41’ quando Molino si vede deviare un calcio di punizione dalla barriera.



Secondo tempo: La ripresa si apre come si era chiusa la prima frazione. Ancora una punizione di Molino, il numero 10 matuziano calcia centrale e Safarikas blocca la sfera. Al 65’ veloce azione di contropiede dei biancoazzurri, ma Molino, servito da Lo Bosco, conclude debolmente. Dieci minuti più tardi è Taddei a provarci da posizione defilata, Safarikas la blocca. Manis ancora protagonista al minuto 87 quando neutralizza il calcio di punizione di Lisai. In pieno recupero ancora un intervento decisivo per l’estremo difensore matuziano che, di piede, si oppone alla conclusione potente di Draghetti. Triplice fischio e vittoria esterna per il Lecco che si impone al Comunale raggiungendo la "mostruosa" cifra di 80 punti in classifica.



Tabellino



Sanremese - Lecco 0 - 2

Marcatori: 9° [Rig.] Segato, 37° Pedrocchi



Note: ammoniti Taddei (S), Gagliardi (S) e Silvestro (L), angoli 5 - 3, spettatori 700 circa



Sanremese: 1 Manis, 15 Montanaro, 2 Giubilato, 5 Videtta, 24 Sadek, 16 Taddei, 8 Spinosa, 10 Molino, 27 Scalzi (7 Gagliardi), 19 Lo Bosco, 11 Calderone (26 Rotulo). All. Lupo

A disp.: 22 Morelli, 3 Anzaghi, 6 Castaldo, 13 Minasso, 17 Ciotoli, 29 Guida, 30 Acampora



Lecco: 12 Safarikas, 6 Pedrocchi, 8 Segato (10 Perez), 13 Malgrati, 15 Alborghetti (18 Nocerino), 16 Samake, 19 Merli Sala, 20 Capogna (9 Fall), 21 Lisai, 24 Silvestro (7 Draghetti), 26 Dragoni (28 Moleri). All. Gaburro

A disp.: 1 Belladonna, 14 Meneghetti, 23 Napoli, 29 Vai



Arbitro: Sig. Samuele Adreano (Prato)

Assistenti: 1° Sig. Daniele Cordella (Pesaro); 2° Sig. Fabio Robustelli (Albano Laziale)



L.G.