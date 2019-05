Savona, si separano le strade con mister Grandoni

Savona - Non sarà mister Alessandro Grandoni a guidare il Savona nella prossima stagione. A comunicarlo è lo stesso club savonese dove l'ex centrale difensivo era giunto la scorsa estate dallo Scandicci. Di seguito la nota ufficiale apparsa sul sito del sodalizio di Via Cadorna.



"Il Savona Fbc comunica che a seguito dell’incontro avvenuto con Mister Grandoni in data odierna, le parti, hanno concordato di non proseguire il rapporto professionale per la stagione 2019/2020.



La Società ringrazia Alessandro per il lavoro svolto, per gli ottimi risultati ottenuti e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera."



G.L.