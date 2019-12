Savona - Primo volto nuovo per il Savona Fbc che si assicura l'attaccante fuori quota classe 2000 Davide Rovido ingaggiandolo dal Crema con cui in questa stagione è sceso in campo in otto occasioni. In precedenza lo si ricorda con la maglia della squadra della sua città natale, la Lavagnese, con cui disputò 12 incontri e con la formazione Primavera del Genoa. Con i rossoblu furono 17 le sue presenze.



G.L.