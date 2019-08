Savona - Nuovo arrivo in poche ore per il Savona che comunica l'avvenuto tesseramento del terzino fuori quota classe 2000 Andrea Marchio.

Marchio è cresciuto nei Settori Giovanili dell’Inter e della Sampdoria. Dopo aver giocato per la Berretti del Monza, il salto di categoria in Serie D alla Folgore Caratese con Mister Siciliano. Nella passata stagione, sempre in Serie D, ha indossato la maglia del Seregno.



G.L.