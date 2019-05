Saporiti al 43° Trofeo A. Dossena con la Nazionale Under18 della LND

Il giovane fantasista classe 2001 della Fezzanese si conferma come una delle colonne della Rappresentativa Nazionale del selezionatore Tiziano De Patre. Per il talento di Levanto è la terza partecipazione ad un torneo

La Spezia - Ancora una grande soddisfazione in casa Fezzanese. Nella giornata di mercoledì 22 Maggio è infatti arrivata presso la sede del sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini la convocazione dal parte del selezionatore Tiziano De Patre per il giovane calciatore classe 2001 Edoardo Saporiti nella Rappresentativa Nazionale LND Under18 che parteciperà alla 43° edizione del Trofeo "A. Dossena". La Nazionale Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti si radunerà il 25 Maggio presso l'Hotel Touring di Coccaglio (BS) dove la squadra svolgerà i primi allenamenti. L'inizio della competizione per Saporiti & Co. è previsto per Mercoledì 29 Maggio alle ore 21:00 contro l'F.c. Gois a Soresina (CR). Il giorno seguente in programma il confronto con la SPAL a Caravaggio (BG). Infine Venerdì 31 Maggio l'ultima gara del girone di qualificazione contro i pari età del Brescia a Soncino (CR). Domenica 2 Giugno e Lunedì 3 Giugno in programma le eventuali semifinali e finale. Edoardo Saporiti, dopo l'esordio in Prima Squadra in Serie D con la maglia della Fezzanese con quattro presenze da titolare nel finale di stagione sotto la guida di mister Sabatini, si conferma quindi come uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico della LND con la sua terza convocazione consecutiva in Rappresentativa.