Sanremese tris, prima sconfitta per la Fezzanese

La squadra di Sabatini cede al "Comunale" di Sanremo contro la corazzata matuziana. Negli ospiti pesano le assenze di Greci e Baudi

Sanremo - Trasferta amara al "Comunale" di Sanremo per la Fezzanese che, dopo tre vittorie consecutive, conosce il sapore della sconfitta dovendosi piegare ad un netto 3 - 0 inflittogli dalla corazzata Sanremese.



Le scelte dei mister: Problemi di formazione per mister Sabatini che deve rinunciare a Baudi infortunato. Il capitano e miglior marcatore stagionale dei "Verdi" è sostituito in attacco da Canalini. Out anche il portiere titolare classe '99 Greci, colpito da un lutto familiare, sostituito dall'ex di turno Gavellotti, classe '98, che nell'economia dei fuori quota impone il cambio a centrocampo tra Cecchetti e Marcellusi. Per il resto formazione di sette giorni prima. Formazione tipo per i matuziani che in attacco schierano Fall insieme al fantasista Scalzi sorretti da Molino. In mediana Taddei e Spinosa, a difesa dei pali tutta l'esperienza di Manis.



Primo tempo: La prima emozione al 7°, ma Cherif Diallò non aggancia il lancio di Monacizzo. Al 22° invece Fezzanese che va vicinissima al vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Grasselli è Canalini ad avvitarsi in una splendida sforbiciata, ma Manis risponde con un grandissimo intervento salvando la propria porta. Riparte immediatamente la Sanremese con un'azione di ripartenza fermata fallosamente da Monacizzo che viene ammonito, ma sulla successiva punizione ne esce un nulla di fatto perchè la conclusione di Molino è troppo centrale per impensierire Gavellotti, ex di turno. Al 38° la svolta quando un calcio di punizione di Molino è deviato con la mano in barriera da Marcellusi. Per il Direttore di Gara è calcio di rigore e lo stesso Molino spiazza imparabilmente Gavellotti mandando le squadre al riposo sul minimo vantaggio per i padroni di casa.



Ripresa: Primo cambio nella Fezzanese con Stella che prende il posto di Marcellusi, ma la prima emozione è di marca matuziana quando una conclusione di Taddei, deviata da un difensore, per poco non beffa in controtempo Gavellotti all'ora di gioco. Raddoppio che si concretizza tre minuti dopo con un grande gol di Spinosa. Scalzi serve l'ex Massese sull'out di destra, lui si libera di due avversari e con un preciso sinistro infila il pallone sul secondo palo dove Gavellotti non può arrivare. Sabatini prova a giocarsi anche le carte Corvi e Bruzzi. Proprio Corvi due minuti prima della mezzora si incunea bene in area e viene agganciato a terra, sembrerebbe rigore, ma l'arbitro lascia proseguire tra le proteste degli ospiti. Partita che va via via scemando. All'83° un centro di Grasselli e rimesso corto in mezzo, sul pallone si avventa Monacizzo che prova la botta che termina sul fondo. Vicina al tris all'88° la Sanremese quando un'azione di ripartenza fatta partire dal neo entrato Carletti è proseguita da Spinosa che appoggia a Fall il quale calcia addosso a Gavellotti. Al 91° eccolo il tris matuziano con il neo entrato Castaldo che di testa su azione di corner sovrasta gli avversari e chiude definitivamente i conti. Triplice fischio e partita che si chiude così. Prima sconfitta stagionale per la Fezzanese in campionato. La squadra di Sabatini, dopo un buon inizio, si è un po' persa, mentre è venuta fuori la gran qualità della corazzata matuziana.



Tabellino



Sanremese - Fezzanese 3 - 0

Marcatori: 38° [Rig.] Molino, 63° Spinosa, 91° Castaldo



Note: ammoniti Monacizzo (F) e Grasselli (F), recuperi 1' e 5'



Sanremese: Manis, Fiore, Giubilato (81° Carletti), Videtta (77° Bregliano), Anzaghi, Taddei, Spinosa, Rotulo, Molino (84° Gagliardi), Scalzi (81° Castaldo), Fall (88° Traini). All. Correale (squalificato Lupo)

A disp. Pirisi, Montanaro, Martelli, Sadek.



Fezzanese: Gavellotti, Gavini, Terminello (65° Corvi), Zavatto, Monacizzo, De Martino, Grasselli (90° Cantatore), Marcellusi (57° Stella), Diallo, Canalini (71° Bruzzi), Scotti. All. Sabatini.

A disp. Bleve,, Lapperier, Bertora, Rrkoaj, Cecchetti.



Arbitro: Gandolfo di Bra