Sanremese, solo un pari a reti bianche con il Sestri Levante

Poche emozioni tra le due formazioni, vice capolista raramente pericolosa. La squadra di mister Celestini spreca una grande occasione per sbancare il "Comunale" fallendo un rigore con Pondaco ipnotizzato dall'ottimo Manis sul tiro dagli undici metri

Sanremo - Finisce a reti bianche l'incontro del "Comunale" di Sanremo tra i locali e il Sestri Levante. La Sanremese, ormai sicura di non poter più raggiungere la capolista Lecco che proprio nella giornata di ieri con la vittoria in casa del Borgaro Nobis può festeggiare con ben cinque giornate d'anticipo la vittoria del campionato e la promozione in Serie C, non riesce a superare i "Corsari" giunti motivati a Sanremo nel cercare preziosi punti in ottica salvezza.



Le formazioni: Mister Lupo conferma Montanaro esterno di difesa e propone sulla destra Sadek al posto di Fiore. Molino parte stranamente dalla panchina, al suo posto dal primo minuto c’è Gagliardi nell'attacco con Lo Bosco e Scalzi. Ospiti con Croci centravanti e Pondaco - Buffo a supporto. Difesa a tre Pane - Mautone - Bergamino.



Cronaca: Il derby tra le due squadre inizia a regalare emozioni già prima del fischio d’inizio con la spettacolare coreografia preparata dai ragazzi della Gradinata Nord. Prima frazione avara di occasioni fino al 31’ quando Scalzi prova la conclusione, Adornato la blocca in due tempi. Dieci minuti più tardi l’episodio più significativo della gara. L’arbitro Tesi di Lucca concede un rigore a dir poco dubbio per un presunto fallo di mano di Videtta. Sul dischetto si presenta Pondaco, ma un super Manis (nella foto, ndr) gli nega la gioia del gol. Il primo tempo si chiude con un’occasione non concretizzata da Lo Bosco, sfera sul fondo.

Anche nella ripresa sono poche le emozioni. La gara si accende dal punto di vista agonistico, ma non si segnalano occasioni significative da ambo le parti. Al 56’ è Scalzi a provare la conclusione dopo una bella combinazione Gagliardi-Sadek, mentre al 72’ Molino si libera di un difensore ma la sua battuta a rete viene respinta. L’ultima chance per la Sanremese arriva al 78’ con Spinosa, ma il suo diagonale si spegne sul fondo.



Tabellino



Sanremese - Sestri Levante 0 - 0



Note: al 41° Manis (S) para un calcio di rigore a Pondaco (S), ammoniti Gagliardi, Molino, Raso, Turano, calci d’angolo 2-5, spettatori 300 circa



Sanremese: 1 Manis, 15 Montanaro, 2 Giubilato, 5 Videtta, 24 Sadek, 16 Taddei, 26 Rotulo (17 Ciotoli), 8 Spinosa, 27 Scalzi (30 Acampora), 7 Gagliardi, 19 Lo Bosco (10 Molino). All. Lupo

A disp.: 22 Morelli, 3 Anzaghi, 4 Bregliano, 6 Castaldo, 18 Carletti, 29 Guida

Allenatore: Alessandro Lupo



Sestri Levante: 1 Adornato, 2 Melli, 3 Raso, 4 Pane, 5 Mautone, 6 Bergamino, 7 Fasce (18 Bennati), 8 Bagnato (14 Serra Sanchez), 9 Croci, 10 Pondaco (15 Turano), 11 Buffo. All. Celestini

A disp.: 12 Confortini, 13 Molinari, 16 Bonci, 17 Cusato, 19 Righetti, 20 Cuneo



Arbitro: Sig. Leonardo Tesi (Lucca)

Assistenti: 1° Sig. Maurizio Patruno (Bari); 2° Sig. Stefano Barale (Torino)



G.L.