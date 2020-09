Sanremese, quarta cessione tra i Pro

Il portiere Caruso si accasa in Serie C

Dopo Scalzi passato alla Lucchese, Likaxhiu al Parma e Biancheri al Carpi la Sanremese cede un altro giocatore nei campionati professionistici. Si tratta del portiere classe '99 Caruso che passa all'Albinoleffe.



«U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dalla Sanremese Calcio le prestazioni sportive del portiere classe 1999 Simone Caruso. Originario di Genova, cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Virtus Entella, Caruso ha già disputato 86 partite in Serie D con le maglie di Albissola, Lavagnese e Sanremese. A Simone un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per la stagione alle porte».