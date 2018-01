Sanremese ora è ufficiale, ecco Lamin Jawo

Il forte attaccante gambiano presentato questo pomeriggio alle ore 17:30 insieme al portiere classe '98 Salvalaggio che era già sceso in campo nella vittoriosa partita di domenica scorsa contro il Montecatini

Sanremo - I tifosi matuziani sognano già la coppia formata da lui e dal capocannoniere del torneo Lauria... Con la presentazione avvenuta questo pomeriggio, insieme al portiere classe '98 Salvalaggio già sceso in campo nella vittoria contro il Montecatini della scorsa domenica, ora è ufficiale: Jawo Lamin è un nuovo giocatore della Sanremese. Il forte attaccante classe '95 ha posato per gli scatti di rito, insieme al D.s. Ciaramitaro, con la sua nuova maglia. Gambiano di Banjoul, 195 cm. di altezza per 85 Kg. di peso forma, arriva dal Carpi che in questa stagione lo aveva girato in prestito in Serie C alla Feralpisalò con cui ha collezionato 11 presenze (5 da titolare) senza reti. La scorsa stagione si è invece diviso tra i biancorossi emiliani disputando tre gare in Serie B e la Robur Siena con cui è sceso in campo 9 volte in Serie C realizzando una rete. In carriera lo si ricorda anche vincere il campionato di Eccellenza della Liguria con la maglia del Finale realizzando 21 reti e in Serie D, giovanissimo, vestire i colori del Vado in 26 occasioni realizzando 3 reti. Fa della progressione con brucianti accelerazioni e dell'ottima tecnica le sue migliori doti, con questo super colpo il presidente Bersano spera di dare la "spallata finale" al campionato e riportare la Sanremese in Serie C.