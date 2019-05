Sanremese, ecco le prime conferme alla rosa matuziana

Intanto ieri si è svolta la presentazione ufficiale del neo allenatore Nicola Ascoli: "Onorato della proposta della Sanremese, piazza stimolante dove darò il massimo."

Sanremo - Si è svolta ieri pomeriggio allo stadio Comunale la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Sanremese Nicola Ascoli, alla presenza del Direttore Generale Pino Fava e del nuovo Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione Fabrizio Prisco. "“Sono onorato" – ha dichiarato il neo allenatore matuziano – "di aver accettato la proposta della Sanremese, arrivo in una piazza molto stimolante e cercherò di dare il massimo. Con la società stiamo lavorando per costruire una rosa valida, partendo già dalla base che tanto bene ha fatto nello scorso torneo. Sono stato un anno fermo, ne ho approfittato per vedere tante partite e per aggiornarmi. Non vedo l’ora di cominciare." Lo staff tecnico che coadiuverà Nicola Ascoli sarà lo stesso dello scorso campionato che era alle dipendenze di mister Lupo.

Sul fronte mercato la Sanremese calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la riconferma per il prossimo campionato dei calciatori Max Taddei, Simone Bregliano e Loreto Lo Bosco (nella foto, ndr). Restano anche Filippo Scalzi e Giorgio Gagliardi, entrambi di proprietà del club. Rientreranno per fine prestito alla base Alessandro Scappatura, Andrea Negro e Giovanni Artioli. Del settore giovanile saranno aggregati alla prima squadra Niccolò Martini e Paolo Calderone.