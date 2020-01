Sanremese, due arrivi dai professionisti

Sanremo - Dopo il colpaccio De Julis per l'attacco, con l'apertura del mercato trasferimenti dei professionisti, la vice capolista Sanremese mette a segno un interessate doppio colpo "under" da regalare a mister Ascoli. Arrivano infatti a vestire la maglia matuziana il classe 2001 Marco Ponzio e il classe 2000 Alberto Maroni.



Ponzio è un difensore che arriva in prestito dall'Alessandria: mancino naturale può disimpegnarsi sia da centrale di difesa che da difensore centrale. Maroni, cresciuto nel Mantova, è un centrocampista centrale ex Carpi dotato di ottima tecnica. I due giocatori hanno scelto rispettivamente la maglia N°3 e la maglia N°6 e sono già a disposizione per la gara odierna contro la Caronnese al "Comunale" che verrà trasmessa in diretta sugli schermi di Sportitalia.