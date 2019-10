La Spezia - Nella giornata odierna si è espressa la III° Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della F.I.G.C. in merito al ricorso presentato dalla Sanremese avverso il risultato della partita disputata al "Comunale" di Sanremo e persa per 0 - 1 contro la Fezzanese.



Anche in secondo grado il ricorso promosso dal sodalizio matuziano viene respinto e quindi viene omologato il risultato acquisito sul campo che aveva visto la squadra di mister Sabatini imporsi di misura per 0 - 1 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cantatore. La Fezzanese era assistita dall'Avvocato del Foro spezzino Francesco Rondini.



Si attendono ora le motivazioni, poi la Sanremese potrebbe decidere di ricorrere in terzo e ultimo grado al collegio di garanzia del CONI.