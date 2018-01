Risultati, prima sconfitta Ponsacco ad opera degli ex aquilotti Cito e Cauz

La Sanremese non ne approfitta perdendo il derby con l'Albissola. Lavagnese vince il derby con Sestri Levante. Tognoni per la vittoria del Savona sull'Argentina, rimonta vincente per la Massese. Ligorna sconfitto, manita Finale

La Spezia - Cade per la prima volta in stagione la capolista Ponsacco battuta in rimonta dai gol degli ex Primavera Spezia Cito e Cauz per il Real Forte Querceta. Non ne approfitta la Sanremse sconfitta nel derby con l'Albissola. Alla Lavagnese il derby con il Sestri Levante. In rimonta la Massese con la Rignanese. Ligorna sconfitto a Tavarnelle. Finale "manita" al Montecatini. Doppio Tognoni per la vittoria del Savona sul fanalino Argentina.



Risultati XIX Giornata



Unione Sanremo - Albissola 1 - 3 (58° Gargiulo, 68° Cargioli, 70° Caboni, 71° Piacentini)

Ghivizzano - Viareggio 2 - 2 (10° Papi, 15° Di Paola, 32° Gemignani, 60° Vanni)

Finale - Montecatini 5 - 1 (10° Virdis, 17° Melis, 28° Saba, 43° aut. Di Nardo, 45° e 84° De Martini)

Lavagnese - Sestri Levante 1 - 0 (64° Placido)

Massese - Rignanese 3 - 1 (28° M. Privitera, 35° Benedetti, 49° Scalini, 68° Lombardi)

Ponsacco - Real Forte Querceta 1 - 2 (50° Gherardi, 62° Cito, 75° Cauz)

San Donato Tavarnelle - Ligorna 2 - 0 (2° De Vito, 37° Regoli)

Savona - Argentina 2 - 0 (32° e 54° Tognoni)

Seravezza Pozzi - Scandicci 3 - 1 (38° Syku, 54° Folegnani, 60° e 75° Benedetti)