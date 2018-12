Risultati, la Fezzanese sbanca il campo del Chieri

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Sabatini trascinati dal solito incontenibile Baudi. Per la Sanremese solo un pari con il Borgosesia. Folgore Caratese fermato dal fanalino Borgaro. Il Casale continua il momento positivo: Stresa KO

La Spezia - Giornata di anticipi per l'ultimo turno di Serie D Girone A. Grande vittoria in rimonta per la Fezzanese che ad Asti batte per 1 - 3 il temibile Chieri conquistando la seconda vittoria consecutiva e il secondo successo esterno del girone di andata. A trascinare la squadra come sempre capitan Baudi che, dopo il pareggio di Mitta, segna la doppietta decisiva salendo a quota 10 gol in campionato e 12 in stagione. Si deve accontentare di un punto la Sanremese fermata sul pareggio a reti bianche dal Borgosesia. Continua il momento molto positivo del Casale che supera all'inglese lo Stresa Sportiva. La Folgore Caratese è invece bloccata sul pareggio dal fanalino di coda Borgaro Nobis. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.



Serie D Girone A anticipi XVII giornata



Borgaro Nobis - Folgore Caratese 1 - 1 (44° Ignico, 58° Poesio)

Chieri - Fezzanese 1 - 3 (22° D'Iglio, 53° Mitta, 63° e 85° Baudi)

Sanremese - Borgosesia 0 - 0

Stresa - Casale 0 - 2 (54° Bettoni, 90° Sadouk)



Classifica: 39 Lecco, 35 Sanremese*, 33 Savona, 32 Casale*, 26 Ligorna, 24 Bra, 24 Inveruno, 23 Folgore Caratese*, 22 Chieri*, 21 Sestri Levante, 21 Fezzanese*, 20 Lavagnese, 18 Borgosesia*, 16 Milano City, 16 Arconatese, 13 Stresa Sportiva*, 12 Pro Dronero, 5 Borgaro Nobis*



* = una partita in più