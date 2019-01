Risultati, la Fezzanese impatta a Stresa

Pareggia i conti nel finale il solito Baudi che aveva già colpito una traversa. Il Savona passa in casa del fanalino Borgaro. Ligorna rimonta e batte Bra. Il Sestri crolla in casa con il Casale. Sanremese supera Lavagnese

La Spezia - Riparte il campionato di Serie D e una rimaneggiata Fezzanese ottiene un buon pareggio in casa dello Stresa impattando nei minuti finali con l'11° gol stagionale di capitan Baudi, ora capocannoniere con Virdis e Gioè, che sull'1 - 1 aveva colpito anche una traversa. Il Savona passa in casa del fanalino Borgaro. Ligorna rimonta e batte Bra. Il Sestri Levante crolla in casa con il Casale in cui va a segno anche lo spezzino Cintoi. Sanremese supera Lavagnese per 2 - 1.



Risultati Serie D Girone A XVIII giornata



Arconatese - Borgosesia 1 - 1 (37° Vitiello, 48° Sarr)

Borgaro Nobis - Savona 0 - 2 (34° Virdis, 83° Lombardi)

Lecco - Inveruno 2 - 0 (32° e 43° Fall)

Ligorna - Bra 2 - 1 (10° D'Antoni, 37° e 78° Spera)

Milano City - Folgore Caratese 1 - 0 (16° Tonani)

Pro Dronero - Chieri 1 - 2 (53° Di Lernia, 55° Maglie, 80° Della Valle)

Sestri Levante - Casale 1 - 4 (3° Coccolo, 30° [Rig.] Cappai, 31° Cuneo, 75° Cintoi, 84° Pavesi)

Stresa - Fezzanese 2 - 2 (11° Battistello, 25° De Martino, 76° Papini, 87° Baudi)

Sanremese - Lavagnese 2 - 1 (61° Molino, 83° [Rig.] Basso, 85° La Fauci)



Classifica: 45 Lecco, 38 Sanremese, 37 Savona, 35 Casale, 30 Ligorna, 27 Inveruno, 25 Bra, 25 Chieri, 23 Folgore Caratese, 22 Sestri Levante, 22 Fezzanese, 20 Lavagnese *, 19 Milano City, 19 Borgosesia, 17 Arconatese, 14 Stresa, 12 Pro Dronero *, 5 Borgaro Nobis



* = 1 partita in meno