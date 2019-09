Risultati, la Fezzanese cala il tris nell'anticipo

La Spezia - Ancora un tris per la Fezzanese che grazie alla coppia offensiva Diallò - Addiego Mobilio stende anche il Fossano conquistando la quarta vittoria su quattro partite. Record in Serie D per il sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini primo in classifica a punteggio pieno in attesa delle gare di domani.



Risultati e marcatori V giornata - Serie D Girone A



Fezzanese - Fossano 3 - 1 (33° e 41° Addiego Mobilio, 50° Giraudo, 61° Diallò)

Borgosesia - Casale

Bra - Ligorna

Caronnese - Seravezza Pozzi

Lavagnese - Prato

Lucchese - Sanremese

Real Forte Querceta - Ghivizzano Borgoamozzano

Vado - Savona

Verbania - Chieri



Classifica: 12 Fezzanese, 10 Ghivizzano Borgoamozzano, , 8 Real Forte Querceta, 7 Prato, 7 Fossano **, 7 Caronnese, 6 Chieri, 6 Borgosesia, 5 Sanremese, 5 Casale, 5 Seravezza Pozzi, 4 Savona *, 3 Lucchese, 3 Verbania, 2 Lavagnese *, 2 Vado, 0 Ligorna *, 0 Bra



* = una partita in meno

** = una partita in più



L.G.