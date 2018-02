Risultati, l'anticipo è del Viareggio

Un rigore di Guidi a 15' minuti dalla fine è fatale al Sestri Levante

Viareggio - Si è disputato questo pomeriggio al "dei Pini" di Viareggio l'anticipo della XXIII giornata del Girone E di Serie D. Il Viareggio padrone di casa si lascia alle spalle la sconfitta di sette giorni prima con l'Albissola rimandando battuto di misura il Sestri Levante grazie al rigore trasformato da capitan Guidi ad un quarto d'ora dalla fine del match. Viareggio che sale così a quota 40 punti in classifica in quarta posizione, "Corsari" in 12° posizione fermi a quota 27 con due punti di vantaggio sulla zona Play - Out in attesa che domani si disputino le altre partite che completeranno la giornata.



Tabellino



Viareggio - Sestri Levante 1 - 0

Marcatore: 76° [Rig.] Guidi



Viareggio: Cipriani, Pedruzzi, Dinelli, Lazzoni, Giovannelli, Guidi, Chicchiarelli, Mattei, Vanni, Papi, Galligani. All. Bresciani

A disp.: Carpita, Citti, Minichino, Andreani, Cerri, Marinai, Fermi, Guazzini



Sestri Levante: Adornato, Mazzotti, Raso, D'Ambrosio, Cammaroto, Benga Samba, Battaglia, Piras, Roumadi, Ianniello, De Vivo. All. Dell'Atti

A disp.: Confortini, Bergamino, Bagnato, Dotto, Garibotti, Naclerio, Armato, Righetti.