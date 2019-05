Risultati, l'Inveruno vince i Play - Off del Girone A

La squadra di Andreoletti rimonta incredibilmente nel finale il doppio svantaggio superando il Ligorna per 2 - 3

La Spezia - Una grande rimonta porta l'Inveruno a vincere i Play - Off del Girone A di Serie D. Cinque reti, tutte nel secondo tempo con il Ligorna padrone di casa che si porta addirittura sul doppio vantaggio grazie a Valenti (55°) e al rigore trasformato da Chiarabini (71°). Partita chiusa? Neanche per sogno perchè al 77° Broggini apre la rimonta concretizzata poi dalle reti di Di Maria (85°) e Braidich (91°). Una rimonta incredibile per i ragazzi di Andreoletti che conquistano così i Play - Off del Girone A.



Tabellino



Ligorna - Inveruno 2 - 3

Marcatori: 55° Valenti (L), 71° [Rig.] Chiarabini (L), 77° Broggini (I), 85° Di Maria (I), 91° Braidich (I)



Ligorna: Bulgarelli, Spera, Capotos, Silvestri, Gallotti, Lala, Zunino, Menegazzo, Valenti, Chiarabini, Miello. All. Monteforte

A disp.: Luppi, Capurro, lembo, Gilardi, Romano, Ivaldi, Testa, Brusacà, Cappannelli.



InverunoA disp.: Zambataro, Botturi, Zirafa, Di Gioia, Di Maria, Puricelli, Braidich, Romanini, Chessa.



G.L.