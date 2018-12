Risultati, il Lecco allunga in vetta

La capolista batte di misura l'Arconatese. Il Ligorna aggancia in pieno recupero il Savona. Inveruno passa in casa del Milano City. Reti bianche tra Sestri Levante e Bra. Rinviata Pro Dronero - Lavagnese

La Spezia - La capolista Lecco allunga in vetta battendo di misura l'Arconatese. Il Ligorna aggancia in pieno recupero il Savona. Inveruno passa in casa del Milano City. Reti bianche tra Sestri Levante e Bra. Rinviata Pro Dronero - Lavagnese.



Gare giocate Sabato - Serie D Girone A XVII giornata



Borgaro Nobis - Folgore Caratese 1 - 1 (44° Ignico, 58° Poesio)

Chieri - Fezzanese 1 - 3 (22° D'Iglio, 53° Mitta, 63° e 85° Baudi)

Sanremese - Borgosesia 0 - 0

Stresa - Casale 0 - 2 (54° Bettoni, 90° Sadouk)



Gare giocate Domnenica - Serie D Girone A XVII giornata



Arconatese - Lecco 1 - 2 (51° Moleri, 55° Lisai, 87° Vavassori)

Ligorna - Savona 1 - 1 (2° Bacigalupo, 93° Zunino)

Milano City - Inveruno 1 - 3 (16° Tonani, 30° Gatelli, 60° Stronati, 70° Broggini)

Pro Dronero - Lavagnese - RINVIATA PER GHIACCIO

Sestri Levante - Bra 0 - 0



Classifica: 42 Lecco, 35 Sanremese, 34 Savona, 32 Casale, 27 Ligorna, 27 Inveruno, 25 Bra, 23 Folgore Caratese, 22 Chieri, 22 Sestri Levante, 21 Fezzanese, 20 Lavagnese*, 18 Borgosesia, 16 Milano City, 16 Arconatese, 13 Stresa Sportiva, 12 Pro Dronero*, 5 Borgaro Nobis



* = una partita in meno