Risultati, ecco come sono finiti i due recuperi odierni in Serie D

Per la XXVII giornata si giocavano Savona - Bra e Pro Dronero - Arconatese. Aggiornata la nuova classifica

La Spezia - Si sono giocati questo pomeriggio i due recuperi validi per la XXVII giornata del Girone A di Serie D. Secondo 0 - 0 consecutivo per il Savona che si spartisce a reti bianche la posta in palio con il Bra. Finisce pari anche tra Pro Dronero e Arconatese. Al vantaggio dei "draghi" con il classe 2000 Sall, per lui 8° centro in stagione, rispondono i giallo oro con Sarr all'86° con il classe '87 che arriva in doppia cifra in quanto a reti messe a segno. Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata.



Tabellini



Savona - Bra 0 - 0



Savona: Fiory, Vittiglio, Cambiaso, Venneri, Miele, Guarco, Tognoni, Degli Innocenti, Bacigalupo, Lombardi, Kallon. All. Grandoni

Bra: Bonofiglio, Rossi, Bettati, Gonella, Dolce, Giglio, Brancato, Casolla, Tuzza, Quitadamo, Massucco. All. Daidola



Pro Dronero - Arconatese 1 - 1

Marcatori: 4° Sall (D), 86° Sarr (A)



Pro Dronero: Rosano, Giraudo, Rosso, Caridi, Maglie, Rastrelli, Brondino, Galfrè, Sall, Dutto, Sangare. All. Caridi

Arconatese: Bolchini, Bonfanti, De Jori, Rovelli, Narducci, Cavalcante, Vavassori, Parini, Sow, D'Ausilio, Marra. All. Livieri



Classifica: 71 Lecco, 56 Sanremese, 49 Savona, 46 Ligorna, 46 Inveruno, 43 Casale, 42 Chieri, 37 Bra, 36 Folgore Caratese, 36 Lavagnese, 35 Sestri Levante, 33 Borgosesia, 33 Fezzanese, 31 Milano City, 27 Arconatese, 20 Borgaro Nobis, 19 Stresa, 19 Pro Dronero



Lorenzelli Guido