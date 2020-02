Risultati, ecco come è finito l'anticipo Borgosesia - Ghiviborgo

Gara valevole per la XXII giornata del Girone A di Serie D. Biancorossi toscani trasformati dall'arrivo in panchina di Lavezzini

Seconda vittoria consecutiva per il Ghiviborgo che si lascia alle spalle quattro mesi senza successi e torna a credere fortemente nella salvezza. Sei punti nelle ultime due gare per il neo allenatore dei toscani, l'esperto Lavezzini che sta dando una sferzata alla stagione dei biancorossi che si sono imposti questo pomeriggio nell'anticipo della XXII giornata del Girone A di Serie D andando a vincere in casa del Borgosesia. Una partita pirotecnica e incredibile terminata con il punteggio di 3 - 4. Ghiviborgo che sale a quota 23 punti, Borgosesia fermo a 30.



Tabellino



Borgosesia - Ghiviborgo 3 - 4

Marcatori: 17° Castelletto (B), 31° Aprile (G), 40° e 80° Felleca (G), 51° Papi (G), 60° [Rig.] e 63° [Rig.] Ravasi (B)



Borgosesia: Iali, Costa, Renolfi, Rizzo, Saltarelli, De Litteris, Iannacone, Castelletto, Bigotto, Ravasi, Ferrandino. All. Didu

A disp.: Galli, Ferrando, Barrella, Canessa, Probo, Ciragliano, Matera, Muzzi, Tagliapietra



Ghivizzano: Pagnini, Borgia, Dell'Orfanello, Bartolini, Subbicini, Berra, Fomov, Aprile, Nottoli, Felleca, Papi. All. Lavezzini

A disp.: Scatena, Benedetti, Bagatti, Brusacà , Nezha, Canessa, Fioretti, Simoni, Viti



Classifica: 41 Lucchese, 40 Casale, 40 Prato, 35 Caronnese, 34 Seravezza Pozzi, 33 Real Forte Querceta, 32 Sanremese, 32 Savona, 32 Fossano, 31 Chieri, 30 Borgosesia, 26 Fezzanese, 24 Bra, 23 Lavagnese, 23 Ghiviborgo, 21 Vado, 20 Verbania, 18 Ligorna



G.L.