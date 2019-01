Risultati, ecco come è finito il recupero tra Pro Dronero e Lavagnese

Si è disputato questo pomeriggio al "Filippo Drago" di Dronero il recupero della XVII giornata del Girone A di Serie D. Tabellino, marcatori e classifica aggiornata all'interno dell'articolo

Dronero - Si recupera questo pomeriggio la gara valida per la XVII giornata del campionato di Serie D Girone A che a Dronero metteva di fronte i padroni di casa della Pro Dronero e i liguri della Lavagnese. La gara era stata rinviata per l'impraticabilità di campo dovuta al terreno ghiacciato. Prima frazione che si chiude sul parziale di 0 - 0. Ad inizio ripresa due gol nel giro di 3' minuti con il vantaggio ligure a firma del solito Oneto e la risposta dei "draghi" padroni di casa con Atou Niang, attaccante senegalese visto in Liguria con le maglie di Sanremese, Argentina e Chiavari Caperana tra le altre, che trasformava un calcio di rigore. Il parziale rimarrà così invariato fino al 90’ con le due squadre che si spartiscono la posta in palio. Lavagnese che sale a 21 punti, Pro Dronero a 13.



Tabellino



Pro Dronero - Lavagnese 1 - 1

Marcatori: 49° Oneto (L), 52° [Rig.] Niang (P)



Pro Dronero: Circio, Guerra, Toscano, Caridi, Maglie, Isoardi, Brondino, Galfré, Niang, Sall, Sangare. All. Caridi

A disp.: Rosano, Giraudo, Rastrelli, Rosso, Ciccone, Fischer, Dutto, Bonelli, Isoardi.



Lavagnese: Caruso, Casagrande, Bacigalupo, Avellino, Fonjock, Tos, Vinasi, Gnecchi, Oneto, Bonaventura, El Khayari. All. Tabbiani

A disp.: Nassano, Queirolo, Picasso, Ranieri, Botteghin, Romanengo, Basso, Basso, Corsini.



Classifica: 45 Lecco, 38 Sanremese, 37 Savona, 35 Casale, 30 Ligorna, 27 Inveruno, 25 Bra, 25 Chieri, 23 Folgore Caratese, 22 Sestri Levante, 22 Fezzanese, 21 Lavagnese, 19 Milano City, 19 Borgosesia, 17 Arconatese, 14 Stresa, 13 Pro Dronero, 5 Borgaro Nobis