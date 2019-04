Risultati, brutto stop per la Fezzanese a Dronero

Ligorna batte Lecco. Savona pari a reti bianche con il Chieri. In zona salvezza Milano City batte Borgosesia, Lavagnese si impone con Borgaro. Bra sconfigge Arconatese. Poker Caratese allo Stresa. Inveruno all'inglese con Sestri Levante

La Spezia - Brutta sconfitta per la Fezzanese in casa della retrocessa Pro Dronero. Ora per la salvezza dei "Verdi" decisiva l'ultima giornata in casa con il Chieri. Ligorna batte Lecco. Savona pari a reti bianche con il Chieri. In zona salvezza Milano City batte Borgosesia, Lavagnese si impone con Borgaro. Bra sconfigge Arconatese. Poker Caratese allo Stresa. Inveruno all'inglese con Sestri Levante



Risultati Serie D Girone A XXXIII giornata



Arconatese - Bra 0 - 2 (50° Gonella 72° Giglio)

Borgaro Nobis - Lavagnese 1 - 2 (24° Basso, 84° [Rig.] Pinelli, 89° [Rig.] Avellino)

Chieri - Savona 0 - 0

Ligorna - Lecco 1 - 0 (Menegazzo)

Milano City - Borgosesia 3 - 1 (67° D'Orazio 75° Rossi, 84° [Rig.] Ravasi, 91° [Rig.] Speziale)

Pro Dronero - Fezzanese 2 - 0 (54° Sall, 71° Galfrè)

Sanremese - Casale 0 - 2 (51° Pavesi 70° M'Hamsi)

Sestri Levante - Inveruno 0 - 2 (73° aut. Molinari, 94° Chessa)

Stresa - Folgore Caratese 0 - 4 (20° Valotti 32° Gioé 33° Ciko 76° Valotti)



Classifica: 83 Lecco, 58 Sanremese, 54 Savona, 53 Ligorna, 51 Casale, 51 Inveruno, 51 Folgore Caratese, 46 Bra *, 44 Chieri, 42 Lavagnese, 40 Borgosesia, 40 Fezzanese, 40 Milano City, 37 Sestri Levante, 36 Arconatese, 26 Borgaro Nobis, 25 Stresa *, 23 Pro Dronero



* = una partita in meno



