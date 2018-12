Risultati, Fezzanese ancora sconfitta

Il Savona si impone per 2 - 0. Il Sestri Levante infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista Lecco, ma la Sanremese non ne approfitta perdendo con Inveruno. Ligorna pari con Arconatese. Lavagnese cade a chieri.

La Spezia - Disputato questo pomeriggio il secondo turno infrasettimanale del torneo di Serie D Girone A valevole per la XV giornata. Niente da fare per la Fezzanese sconfitta dal Savona, terzo in classifica che si impone per 2 - 0. Il Sestri Levante infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista Lecco, ma la Sanremese non ne approfitta venendo sconfitta di misura in casa dall'Inveruno. Ligorna pari con Arconatese. Lavagnese cade a Chieri. Terza vittoria consecutiva per il Borgosesia.



Risultati XV giornata Serie D Girone A



Arconatese - Ligorna 1 - 1 (23° Miello, 28° Sarr)

Borgaro Nobis - Casale 0 - 1 (91° Colla)

Chieri - Lavagnese (5° Gasparri, 27° Fonjock, 70° Gaeta)

Milano City - Bra 3 - 2 (35° Tonani 45° Mair 46° Casolla 85° Neto Pereira 86° Giglio)

Pro Dronero - Folgore Caratese 0 - 1 (22° Valotti)

Savona - Fezzanese 2 - 0 (3° Lombardi, 48° Virdis)

Sestri Levante - Lecco 2 - 1 (52° Lisai, 70° e 77° Croci)

Stresa - Borgosesia 2 - 3 (20 e 35° Armato, 62° Ollio 73° Ravasi 76° Pedrabissi)

Sanremese - Inveruno 0 - 1 (27° Botturi)



Classifica: Lecco 38, Sanremese 33, Savona 30, Casale 28, Ligorna 25, 23 Inveruno, 22 Chieri, 21 Folgore Caratese, 21 Bra, 20 Sestri Levante, 17 Lavagnese, 17 Borgosesia, 16 Arconatese, 15 Fezzanese, 13 Milano City, 12 Pro Dronero, 12 Stresa, 4 Borgaro Nobis.