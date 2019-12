Regalo di Natale per la Sanremese, ecco il nuovo bomber!

Vero e proprio colpaccio per la Sanremese che sotto l'albero di Natale trova il nuovo bomber per mister Ascoli. I matuziani battono una forte concorrenza per il giocatore, sembra che su di lui ci fosse anche il Foggia, e si assicurano l'attaccante classe '93 Andrea De Julis.



Nato a Roma il 25 luglio del 1993, 1.83 di altezza per 75 kg, nella prima parte della stagione De Julis ha militato nelle fila del Trastevere (attualmente 5° nel girone G), segnando 6 gol in 14 partite, mentre nello scorso campionato ha giocato nell’Ostiamare totalizzando uno score di 13 segnature.



Prima punta molto duttile e poliedrica, è in grado di giocare sia come pivot di riferimento che insieme ad altri compagni di reparto, e fa dell’intensità di gioco la propria arma principale. Caratteristica, questa, che lo porta a spaziare spesso su tutto il fronte offensivo, ma senza privarlo della giusta cattiveria sotto porta, tanto da vantare, fra D e C, una media realizzativa globale di 53 gol in 146 partite.



Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, in carriera ha indossato maglie prestigiose come quelle, Ascoli a parte, di Vis Pesaro, Nocerina e L’Aquila. Una nuova importante freccia, dunque, per la Sanremese che potrà da oggi contare su un attaccante prolifico, abituato alle battaglie e che, per caratteristiche tecniche, ben si potrà affiancare tatticamente alle altre punte presenti in rosa.



Andrea De Julis arriverà a Sanremo il 27 dicembre e si metterà subito a disposizione dell’allenatore per la ripresa degli allenamenti.



G.L.