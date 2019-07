Quarto rinforzo per la nuova stagione del Bra

Bra - Alessandro Cucchi è, ufficialmente, un nuovo calciatore del Bra.

Nato a Cesena nel 2000, è un terzino-esterno sinistro. Nella stagione appena conclusa, ha vestito i colori verdeazzurri della Nuorese (Eccellenza). Esperienza in Sardegna, vissuta in prestito dal Santarcangelo. In precedenza, ha militato nel Settore Giovanile del Cesena. Ora, è una nuova pedina giallorossa a disposizione di mister Fabrizio Daidola e dello staff tecnico.

Ieri mattina, ha messo nero su bianco nella sala stampa dell'Attilio Bravi, alla presenza del direttore generale Pietro Sartori.

"Il mio primo obiettivo era quello di andare un'altra stagione lontano da casa, per crescere e maturare in tutto. L'idea Bra è nata un paio di settimane fa, parlando con il procuratore. Mi è piaciuta fin da subito, in tanti me ne hanno parlato bene ed eccomi qua. Mi piace tantissimo tutta la struttura, è in arrivo un sintetico nuovo, poi io sono un ragazzo fissato con allenamenti e recuperi ed avere un complesso sportivo così è tanta roba. Voglio fare un salto importante a livello importante e con la squadra puntiamo ad un bellissimo campionato, per arrivare ai play-off." sono le prime impressioni del neo-giallorosso Cucchi.