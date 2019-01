Pro Dronero: cambio in panchina, esonerato Dessena

Già scelto dal presidente Beccaccini il sostituto. Si tratta di una vecchia conoscenza che in passato ha già guidato per molte stagioni i "draghi" piemontesi ora in penultima piazza nel Girone A di Serie D

Dronero - Cambio in panchina per la Pro Dronero. La neo promossa piemontese che occupa attualmente il penultimo posto nel Girone A di Serie D a quota 13 punti, ma con la partita casalinga contro la Lavagnese da recuperare, ha infatti comunicato l'esonero di mister Francesco Dessena. Il presidente Beccaccini ha già scelto il sostituto: si tratta di mister Antonio Caridi (nella foto, ndr). Il nuovo allenatore non è una novità, anzi tutt'altro avendo già guidato i "Draghi" dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2016/2017 sia in Eccellenza piemontese che in Serie D. Caridi, che ha già guidato ieri il primo allenamento, ritrova in rosa molti suoi ex giocatori delle stagioni passate. Il debutto in campionato è previsto per la giornata dell'Epifania quando, tra le mura amiche del "Filippo Drago", arriverà il Chieri. In carriera Caridi ha ricoperto anche il ruolo di vice allenatore in Serie C al Cuneo con mister Gardano in panchina. Di seguito il comunicato ufficiale del club piemontese.



"L'ACD PRO DRONERO 1913 comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro con l'allenatore della prima squadra Francesco Dessena, sostituendolo con Antonio Caridi. A Francesco vanno i ringraziamenti di tutta la società per aver riportato i draghi in Serie "D" e vinto la Coppa Italia di Eccellenza scrivendo la pagina più importante della ultra centenaria storia della Pro Dronero."