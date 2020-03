Primo caso di positività al Coronavirus nel Girone A di Serie D

Primo caso accertato di positività al Covid-19 nel Girone A di Serie D. Si tratta dell'allenatore del Verbania mister Luca Porcu. E' la stessa società piemontese a darne notizia attraverso il proprio sito ufficiale.



“Il peggio è passato, ora sto meglio” è direttamente l'allenatore a rassicurare sulle proprie condizioni di salute dopo che è risultato positivo al tampone effettuato lo scorso fine settimana, in seguito ad un intenso malessere che lo aveva bloccato a letto con febbre alta. Mister Porcu è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento.



Il medico sociale dei bianco cerchiati piemontesi, dott. Giovanni Ferrara, informa che i tesserati che sono venuti a contatto con Mister Porcu sono monitorati quotidianamente dal servizio di Igiene Pubblica delle proprie ASL di appartenenza.



Porcu, terzo allenatore stagionale del Verbania, aveva esordito sulla panchina della neo promossa battendo di misura per 1 - 0 proprio gli spezzini della Fezzanese, in seguito il campionato era stato prima rinviato e poi definitivamente sospeso.