Poule Scudetto, l'Albissola spreca tre gol di vantaggio a Rimini

Avanti sull'1 - 4, con due gol dello spezzino Cargiolli, i "ceramisti" si fanno riprendere al 91° da Cicarevic

La Spezia - Sfiora l'impresa l'Albissola in casa del Rimini nella prima partita del girone per la Poule Scudetto di Serie D. I "ceramisti" si portano addirittura sul momentaneo 1 - 4 in casa del Rimini per poi essere rimontati sul 4 - 4 in pieno recupero. Da segnalare la doppietta dello spezzino Cargiolli che si porta così a 14 gol in stagione.



Poule Scudetto



Rimini - Albissola 4 - 4

Marcatori: 6° e 18° [Rig.] Cargiolli (A), 49° Gargiulo (A), 67° Guiebre (R), 69° Carballo (A), 84° Ambrosini (R), 86° Valeriani (R), 91° Cicarevic (R)