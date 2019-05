Poule Scudetto, il Lecco accede alla finale

Battuto il Cesena con classico punteggio all'inglese. Domenica la finale Scudetto di Serie D sul neutro di Perugia alle 16:00

La Spezia - Dopo aver dominato il Girone A di Serie D vincendo con un vantaggio "monstre" e il record di punti il Calcio Lecco di mister Gaburro centra anche la finalissima per lo Scudetto di Serie D. Questo pomeriggio i lecchesi hanno infatti superato con classico punteggio all'inglese il quotato Cesena grazie alla doppietta di bomber Capogna. Entrambe le reti sono state messe a segno nella ripresa: al 53° Pedrocchi sfonda centralmente e serve in profondità Lisai che rientra sul sinistro mettendo a sedere il suo marcatore e servendo al centro il bomber bluceleste per cui è facilissimo insaccare a porta vuota il gol che sblocca il match. Il Cesena non reagisce e il Lecco ne approfitta per raddoppiare, ancora con Capogna che al 61° realizza la doppietta personale sempre su assist di Lisai. Secondo i rumors di mercato proprio il centravanti del Lecco, ed ex Gozzano, sarebbe finito nel mirino dell'ambiziosa Sanremese appena affidata a mister Nicola Ascoli. Il Lecco dal canto suo potrebbe confermare in Serie C il forte centravanti. Intanto domenica la squadra di Gaburro è attesa dalla finalissima sul neutro di Perugia con fischio d'inizio alle ore 16:00.



Tabellino



Cesena - Lecco 0 - 2

Marcatore: 53° e 61° Capogna



Note: ammoniti Campagna (C), Nocerino (L), e Poletto (L)



Cesena (4-2-3-1): Sarini, Valeri (Marfella dal 67’), Alessandro (Munari dal 72’), Viscomi, Tola, Ciofi, Zamagni, Benassi (Mantovani dal 67’), Andreoli (El Bouhali dal 72’), Campagna, Capellini. All. Angelini

A disp.: Agliardi, De Feudis, Ricciardo, Fortunato, Tortori.



Lecco (4-3-3): Safarikas; Samake (Nocerino dal 18’), Malgrati, Merli Sala, Corna; Pedrocchi, Moleri (Silvestro dal 77’), Dragoni (Ba dal 37’); D’Anna, Lisai (Poletto dal 67’), Capogna (Fall dal 74’). All. Gaburro

A disp.: Jusufi, Carboni, Draghetti, Meneghetti. Allenatore: Marco Gaburro.



Arbitro: Sig. Giuseppe Vingo (Pisa)

Assistenti: Sig. Mattia Roperto (Lamezia Terme) – Sig. Ayoub El Filali (Alessandria)

IV Uomo: Sig.ra Ilaria Bianchini (Terni)