Per la Fezzanese ecco l'importante conferma di Monacizzo

Portovenere - Importante rinnovo in casa Fezzanese che nella giornata di ieri ha trovato la conferma del forte regista spezzino classe '91 Christian Monacizzo. Una conferma fortemente voluta dalla Società del Presidente Arnaldo Stradini nonostante le tante richieste arrivate al calciatore. "Siamo molto felici della conferma di Monacizzo" - dichiara il Vice Presidente Esecutivo dei "Verdi" Ivan Stradini - "Sarà un autentico punto di riferimento per i nostri tanti giovani insieme a capitan De Martino, al vice Grasselli, a tutta la vecchia guardia e ai nuovi arrivati per il raggiungimento dei nostri obbiettivi stagionali, in primis il mantenimento della categoria." Monacizzo in carriera ha vestito la maglia della Primavera dell'Atalanta, di cui era capitano, mentre tra i professionisti ha indossato le casacche di Tritium e Lucchese con 49 presenze e 1 rete in Serie C. Nel campionato di Serie D esperienze con Sestri Levante, con cui ha vinto i Play - Off Nazionali, Imolese, Varese e, appunto, Fezzanese per un totale di 114 presenze e 3 reti. La Fezzanese, nel dare il bentornato a Christian, affida nuovamente le chiavi del centrocampo "al suo Modric". In bocca al lupo per la nuova stagione in maglia "Verde" CM91.

Queste le parole di Christian Monacizzo dopo aver siglato il proprio rinnovo con la Fezzanese: "Sono molto contento di essere rimasto! Dal punto di vista collettivo dobbiamo riconfermare la salvezza ottenuta l'anno scorso sperando, magari, di toglierci anche qualche soddisfazione in più. Dal punto di vista personale spero di giocare di più e aiutare la squadra visto che l'anno scorso sono stato tanto fuori a causa di un infortunio."