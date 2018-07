Partita con due novità la stagione della Lavagnese

Al primo giorno di ritiro per i bianconeri di mister Tabbiani ecco un terzino fuori quota in arrivo dalla Fiorentina e un centrale di centrocampo con alle spalle una lunga esperienza tra i professionsti

Lavagna - Iniziata la preparazione anche in casa Lavagnese e al primo giorno di lavoro ecco due novità per mister Tabbiani. Il D.s. Adani ha infatti completato l'acquisizione del terzino sinistro classe '99 Ermes Purro in arrivo dalla Fiorentina. Con la viola il giocatore nativo di Massa ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile fino ad indossare la maglia della formazione Primavera. Insieme a lui ecco il centrocampista classe '92 Gianmarco Conti reduce da una stagione con 16 presenze al Calvi Noale. In Serie D ha vestito anche la maglia della Pergolettese con 32 presenze e 2 reti. Il resto della sua carriera si dipana in Serie C con le casacche di Alama Juventus, Bassano, Bassano, Lecco, Pordenone, VirtusVecomp Verona e Monza e nella Serie A maltese con il Gzira United per un totale di 111 presenze e 15 gol tra i professionisti.