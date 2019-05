Pari con quattro gol tra Borgosesia e Sanremese

Locali già salvi, ospiti già sicuri del secondo posto. La ripresa è scoppiettante con quattro reti di cui due nei minuti di recupero

Borgosesia - La Sanremese chiude la regular season con uno spettacolare pareggio sul campo del Borgosesia. Si decide tutto nei minuti di recupero. In vista dei playoff, e in virtù di un secondo posto ormai blindato, mister Lupo sperimenta per la gara in terra piemontese. In porta c’è Morelli al posto di Manis, in difesa esordio per Guida. In panchina ci sono quattro 2000 e un 2001. L'ex Vitiello e Ravasi confermati nell'attacco dei padroni di casa, sulle corsie i velocissimi Ollio e Pagliaro.



La prima occasione è per i biancoazzurri con Spinosa che al 3’ si libera della difesa avversaria e conclude a rete, Del Frate devia in angolo. Il Borgosesia si fa vedere prima al con un calcio di punizione che finisce sul fondo e poi con il tiro di Ravasi respinto da Morelli. Al 35’ la Sanremese costruisce una grande occasione per portarsi in vantaggio. Scalzi dalla destra crossa in area e Molino, a tu per tu con il portiere, non inquadra la porta. La prima frazione si chiude sullo 0-0 e la gara si accende nella ripresa.



Il Borgosesia prima si vede respingere da Morelli il tentativo di Zacchi e poi trova la rete del vantaggio al 53’ con l'ex di turno Vitiello che trafigge l’estremo difensore matuziano con un piatto potente dal centro dell’area. Nonostante in palio non ci siano punti determinanti per la classifica, la Sanremese si riversa in avanti alla ricerca del pari e lo trova al 69’ con Gagliardi. Il numero 7 colpisce di potenza e supera il portiere avversario capitalizzando così l’assist di Scalzi. I matuziani non demordono e, al primo minuto di recupero, trovano anche la rete del vantaggio, ancora con Gagliardi che sfrutta al meglio la palla recuperata da Carletti. Gara chiusa? No, perché il Borgosesia ci crede e, al 94’, segna la rete del definitivo 2-2 con Panatti.



Tabellino



Borgosesia - Sanremese 2 - 2

Marcatori: 53° Vitiello (B), 69° e 91° Gagliardi (S), 94° Panatti (B)



Note: ammonito Acampora (S), angoli 5 - 4



Borgosesia: 1 Del Frate (12 Gattone), 2 Zacchi, 3 Saltarelli, 4 Panatti, 5 Picone, 6 Dalmasso, 7 Ollio (14 Martino), 8 Castelletto (18 Silvestri), 9 Vitiello (20 Pedrabissi), 10 Ravasi, 11 Pagliaro. All. Didu

A disp.: 13 Casella, 15 Bernardi, 16 Colombo, 17 Rastello, 19 Tampellini



Sanremese: 22 Morelli, 3 Anzaghi, 6 Castaldo, 29 Guida, 23 Fiore, 16 Taddei, 30 Acampora (26 Rotulo), 8 Spinosa (25 Martini), 27 Scalzi (28 D’Arcangelo), 7 Gagliardi (17 Ciotoli), 10 Molino (18 Carletti). All. Lupo

A disp.: 1 Manis, 2 Giubilato, 4 Bregliano, 15 Montanaro



Arbitro: Sig. Enrico Gemelli (Messina)

Assistenti: 1° Sig. Davide Sabatino (Foggia); 2° Sig. Alberto Amoroso (Piacenza)



G.L.