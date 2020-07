Subito dopo aver ottenuto la certezza di promozione in Serie D come una delle cinque migliori seconde formazioni d'Italia il Sestri Levante comunica l’ingresso nei quadri societari di Paolo Mancuso, ex direttore sportivo del Golfo Paradiso PRCA.





Mancuso, nella società del presidente Risaliti, ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo per le leve che giocano a 11 del Settore Giovanile corsaro, ma anche quello di Collaboratore Tecnico della Prima Squadra di mister Alberto Ruvo.