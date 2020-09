Ora è ufficiale: Saporiti è un giocatore del Seravezza Pozzi

Come noi di Calcio Spezzino avevamo anticipato con ben due settimane di anticipo è arrivata oggi, in tarda mattinata, l'ufficialità dell'acquisizione del trequartista classe 2001 di Levanto Edoardo Saporiti da parte del Seravezza Pozzi.



Il giocatore lascia così la Fezzanese dopo due stagioni per trasferirsi alla corte di mister Vangioni, allenatore che fin dalle giovanili aveva apprezzato il talentuoso ex fezzanotto.



Cresciuto nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio fino alla formazione Allievi passa poi alla Juniores Nazionale della Fezzanese dove si mette talmente in mostra tanto da indurre Sabatini a lanciarlo giovanissimo in Prima Squadra dove contribuisce alla salvezza dei "Verdi" di Fezzano ottenuta con un pareggio casalingo contro il Chieri. Parte bene anche nella successiva stagione segnando anche il gol della vittoria nella gara di ritorno contro la Sanremese al "Miro Luperi", ma poi nel prosieguo non rende come aveva iniziato fino alla sospesione dei campionati per Coronavirus.



Il classe 2001 quest'estante passa quindi, nonostante il forte interessamento della Massese, al Seravezza Pozzi dove cercherà di ritagliarsi uno spazio tra i trequartisti alle spalle di un altro ex fezzanotto come il forte centravanti Luca Veratti e al fianco dell'indiscusso talento di Grassi.