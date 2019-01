Nuovo giovane attaccante per la Folgore Caratese

Arriva con la formula del prestito dall'Alessandria, ma nella prima parte di stagione ha militato con la maglia della Sanremese

Carate Brianza - Nuovo arrivo ufficializzato dalla Folgore Caratese che rinforza la propria rosa con il giovane attaccante Vittorio La Fauci. Fuori quota classe 1999, La Fauci giunge in prestito dall’ Alessandria, società detentrice del cartellino, dopo aver disputato l’intero girone di andata con la casacca della Sanremese. Fino ad ora, il neo-arrivato ha disputato in maglia matuziana 8 partite in campionato e 2 in Coppa Italia di Serie D, mettendo a segno la rete da tre punti contro la Lavagnese durante la prima giornata di ritorno. Dotato di buona tecnica e di grande fisicità il nuovo acquisto della Caratese è un tassello importante che va a completare ulteriormente l'ottima rosa a disposizione di mister Longo. In Serie D l'attaccante vanta anche due presenze con l'Olginatese, mentre con i "grigi" dell'Alessandria ha esordito in Serie C nella stagione 2017 - 2018.