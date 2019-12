Nuovo bomber per la salvezza alla Lavagnese

Dopo il portiere Scatolini e il difensore Rossini la Lavagnese, attualmente all'ultimo posto della classifica del Girone A di Serie D, continua a rinforzarsi e mette a segno un colpo importantissimo per il proprio attacco.



Il diesse Adani "pesca" ancora dal Savona assicurandosi fino al termine della stagione le prestazioni sportive dell'attaccante Pietro Tripoli nato a Comiso (Rg) il 26 febbraio 1987, già autore di sei reti nella prima parte di stagione passata in maglia savonese.



Tripoli vanta un curriculum di tutto rispetto, esordisce in serie C nella stagione 2006/2007 collezionando 11 presenze con la maglia della Sambenedettese, poi quattro stagioni al Varese dalla C2 alla B collezionando 104 presenze e 6 reti, poi Pro Vercelli in C (20 presenze), Varese in B (12 gettoni), Ascoli in C (29 presenze e 11 reti), Pistoiese in C (18 presenze e 3 reti), Ascoli in C (13 presenze e 2 reti), Mantova in C (26 presenze e 1 gol), Cavese in D (24 presenze e 4 reti), Marsala in D (21 presenze e 3 reti) fino alla stagione attuale dove ha realizzato 6 gol in 12 gare con il Savona.



G.L.