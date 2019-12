Nuovo bomber per il Casale

Arriva dalla Pro Sesto e in carriera ha realizzato 83 reti in 213 presenze

Casale - Si muove anche il Casale Fbc. I nero stellati, lanciati verso le prime posizioni della classifica dopo un inizio difficile, mettono a segno un colpo davvero importante per il proprio reparto offensivo tesserando Luca Di Renzo. Raggiunto l’accordo nel pomeriggio il neoacquisto del Casale si è unito al gruppo per sostenere la sua prima seduta di allenamento agli ordini di mister Buglio. Torinese, classe 1990, Di Renzo ha giocato nelle ultime stagioni con Teramo, Paganese e Pro Sesto, ultima società prima dell’approdo in nerostellato. Nella stagione 2015/2016 con il Chieri, con cui segnò 21 reti, affrontò la Fezzanese segnando al "Miro Luperi". Quella fu la sua miglior stagione a livello realizzativo mettendo a segno una rete in più rispetto al campionato 2017/2018 con la Pro Sesto dove arrivò a quota 20 reti. In carriera 213 presenze, di cui 23 con 1 rete tra i professionisti, e 83 gol.



In uscita lascia la rosa di Buglio il fantasista mancino Miello arrivato a Casale quest'estate dal Ligorna.



G.L.