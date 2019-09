Nuovo bomber per il Casale

Dopo la rescissione con Sow i nero stellati si assicurano un attaccante da 118 reti in 320 presenze in Serie D. Per lui anche esperienze tra i professionisti

Casale - Scottato dopo la rescissione del contratto con il "gigante" senegalese Sow il Casale mette a segno un'importante colpo di mercato per rivitalizzare il proprio reparto offensivo. I nero stellati di mister Francesco Buglio hanno infatti annunciato l'ingaggio dell'esperto attaccante Denis Mair. Classe '85, Mair nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Milano City realizzando 2 reti in 27 presenze. Una stagione in granata un po' al di sotto della sua fama di grande bomber che gli ha visto realizzare in Serie D 118 reti in 320 partite con maglie quali quelle di Caronnese, Aquanera Comollo Novi, Gozzano, Vado, Villarvenia, Savona e Rezzato. Il bomber di Bressanone vanta anche un'esperienza tra i professionisti in Serie C2 con 53 presenze e 7 reti vestendo le casacche di Sud Tirol, Torres e Castelnuovo Garfagnana, mentre in Serie B sono 3 i "caps" con la maglia del Treviso. Ora si apre la sua annata al "Natale Palli" con la maglia nero stellata. Il giocatore ha già svolto ieri il primo allenamento ed è a disposizione di mister Buglio per il prossimo impegno di campionato contro la sua ex squadra Vado dopo la sconfitta all'esordio con la Fezzanese e il pareggio casalingo con la Lavagnese.



G.L.